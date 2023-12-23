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Смирнова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1880

Дата смерти

05.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1880

Отец: не указан

Мать: Пенова Анна Ивановна

Бракосочетание
02.07.1904 ст.

Муж: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Смирнов Александр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Смирнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Смирнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1912

Дочь: Смирнова Августа Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1915

Сын: Смирнов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Смирнова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Смирнов Петр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич

Смерть
05.02.1973
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