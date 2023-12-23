Смирнова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1880
Дата смерти05.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1880
Мать: Пенова Анна Ивановна
Бракосочетание
02.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1905
Сын: Смирнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1910
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1912
Дочь: Смирнова Августа Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1915
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Смирнова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1918
Отец ребёнка: Смирнов Петр Яковлевич
Смерть
05.02.1973