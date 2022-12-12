Добрынина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Добрынин Захар Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Добрынин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно