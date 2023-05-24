Дружинина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дружинина Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Дочь: Дружинина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Сын: Дружинин Самсон Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Сын: Дружинин Моисей Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Дочь: Пантелеева (Дружинина) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Сын: Дружинин Матвей Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Сын: Дружинин Евграф Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Сын: Дружинин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович
Дочь: Дружинина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович