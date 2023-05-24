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Дружинина Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Самсон Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Моисей Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Пантелеева (Дружинина) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.08.1851 ст.

Сын: Дружинин Матвей Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дружинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дружинин Евграф Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дружинин Павел Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дружинин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Дружинин Павел Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
23.10.1963

Дочь: Дружинина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно

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