(Мещерякова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерякова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1917

Отец: Мещеряков Федор Семенович

Мать: Мещерякова Ефросинья Васильевна

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