Гречкин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречкин Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барская (Гречкина) Клавдия Никаноровна

Мать ребёнка: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречкин Николай Никанорович

Мать ребёнка: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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