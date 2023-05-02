Анохина Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1922
Дата смерти03.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922
Отец: Анохин Андрей Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1947
Сын: Анохин Александер Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1960
Сын: Анохин Владимер Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Яшкино, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.03.1994