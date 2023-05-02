Анохина Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1922

Дата смерти

03.03.1994

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922

Отец: Анохин Андрей Ефремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1947

Сын: Анохин Александер Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1960

Сын: Анохин Владимер Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Яшкино, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.03.1994

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