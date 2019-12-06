Островская Франчишка
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.19
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.19
Отец: Островский Михаил
Мать: Островская Антонина
Рождение ребёнка
31.12.1945
Сын: Концевич Николай Константинович
Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Леонид Константинович
Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Валерий Константинович
Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Олег Константинович
Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Концевич Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич
Смерть
Неизвестно