Островская Франчишка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская Франчишка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.19

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.19

Отец: Островский Михаил

Мать: Островская Антонина

Рождение ребёнка
31.12.1945

Сын: Концевич Николай Константинович

Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Леонид Константинович

Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Валерий Константинович

Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Олег Константинович

Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Концевич Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Концевич Константин Фомич

Смерть
Неизвестно
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