Суслов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Суслова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Людмила
Смерть
Неизвестно