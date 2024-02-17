Суслов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Суслова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Суслова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Суслова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Людмила

Смерть
Неизвестно
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