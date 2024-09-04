Висягина (Шаврина) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Висягина) Анна
Отец ребёнка: Висягин Михайло
Рождение ребёнка
1772
Сын: Висягин Максим
Отец ребёнка: Висягин Михайло
Рождение ребёнка
1776
Сын: Висягин Василий
Отец ребёнка: Висягин Михайло
Рождение ребёнка
1779
Сын: Висягин Ефим
Отец ребёнка: Висягин Михайло