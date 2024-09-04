Висягина (Шаврина) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягина (Шаврина) Анна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Висягина) Анна

Отец ребёнка: Висягин Михайло

Рождение ребёнка
1772

Сын: Висягин Максим

Отец ребёнка: Висягин Михайло

Рождение ребёнка
1776

Сын: Висягин Василий

Отец ребёнка: Висягин Михайло

Рождение ребёнка
1779

Сын: Висягин Ефим

Отец ребёнка: Висягин Михайло

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