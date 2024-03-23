Тюдешев Макар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Тюдешев Василий Михайлович(?)
Рождение ребёнка
01.01.1970
Дочь: Тохтобина Гульнара Макаровна
Мать ребёнка: Черебеева Софья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Макаровна
Мать ребёнка: Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмашева Лилия Макаровна
Мать ребёнка: Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюдешев Виталий Макарович
Мать ребёнка: Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рая
Развод
Неизвестно
Деталей неизвестно. Но у него и Черебеевой Зои родилась наша мама.
Смерть
1982