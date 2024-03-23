Тюдешев Макар Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюдешев Макар Васильевич

Тюдешев Макар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Тюдешев Василий Михайлович(?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Тохтобина Гульнара Макаровна

Мать ребёнка: Черебеева Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Макаровна

Мать ребёнка: Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмашева Лилия Макаровна

Мать ребёнка: Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюдешев Виталий Макарович

Мать ребёнка: Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюдешев Лёня Макарович

Мать ребёнка: Рая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рая

Развод
Неизвестно

Жена: Черебеева Софья Трофимовна

Деталей неизвестно. Но у него и Черебеевой Зои родилась наша мама.
Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close