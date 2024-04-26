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Гетман ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетман Александр? Григорьевич?

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Гетман Вера Александровна

Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?

Рождение ребёнка
07.11.1935

Сын: Гетман Григорий Александрович

Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.03.1937

Сын: Гетман Владимир Александрович?

Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гетман Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?

Смерть
Неизвестно

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