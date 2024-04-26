Гетман ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Гетман Вера Александровна
Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?
Рождение ребёнка
07.11.1935
Сын: Гетман Григорий Александрович
Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?
Рождение ребёнка
03.03.1937
Сын: Гетман Владимир Александрович?
Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гетман Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гетман Александр? Григорьевич?
Смерть
Неизвестно