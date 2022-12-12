Леонтьев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти21.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.01.1979