Леонтьев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Алексей Николаевич

Леонтьев Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.01.1979
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close