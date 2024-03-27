Гибадулла Рахманкул Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадулла Рахманкул Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

02.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1855

Отец: Рахманкул Сафаров

Мать: Фатыма Калмеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калимулла Гибадулла Улы

Мать ребёнка: Минлесафа Фахрутдин Кызы

Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы

Мать ребёнка: Минлесафа Фахрутдин Кызы

Смерть
Неизвестно

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