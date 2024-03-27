Гибадулла Рахманкул Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения02.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1855
Отец: Рахманкул Сафаров
Мать: Фатыма Калмеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минлесафа Фахрутдин Кызы
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы
Мать ребёнка: Минлесафа Фахрутдин Кызы
Смерть
Неизвестно