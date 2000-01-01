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Киселёв Степан Фёдорович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

10.12.1850

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1850

Отец: Киселёв Фёдор Андреевич

Мать: Киселёва Татьяна Ивановна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Крещение
11.12.1850
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
24.01.1875

Жена: Киселёва Феодосия Ионовна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна

Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Киселёва Феодосия Агафониковна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
05.01.1892

Сын: Киселёв Иван Степанович

Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Киселёв Василий Степанович

Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна

Рождение ребёнка
15.11.1902

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Киселёв Ефим Степанович

Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
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