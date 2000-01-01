Киселёв Степан Фёдорович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения10.12.1850
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1850
Отец: Киселёв Фёдор Андреевич
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Крещение
11.12.1850
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
24.01.1875
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна
Бракосочетание
02.02.1886
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
05.01.1892
Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Киселёв Василий Степанович
Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна
Рождение ребёнка
15.11.1902
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.03.1904
Мать ребёнка: Киселёва Феодосия Агафониковна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897