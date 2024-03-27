Каримов Вали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Вали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хадиша

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хадиша

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хадиша

Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хадиша

Смерть
Неизвестно

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