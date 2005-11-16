Воробьева (Гладыщева) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Гладыщева) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2005

Дочь: Полина васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович

Рождение ребёнка
02.07.2007

Сын: Воробьев Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович

Рождение ребёнка
2018

Сын: Воробьев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Василий Викторович

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