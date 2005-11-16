Воробьева (Гладыщева) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.2005
Дочь: Полина васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович
Рождение ребёнка
02.07.2007
Сын: Воробьев Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович
Рождение ребёнка
2018
Сын: Воробьев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно