Трофимова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1864 ст.

Дочь: Дронова Параскева Вавиловна

Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1869 ст.

Сын: Трофимов Авраамий Вавилович

Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Дочь: Трофимова Фёкла Вавиловна

Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Вавила Андронников

Смерть
Неизвестно
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