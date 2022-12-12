Трофимова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1864 ст.
Дочь: Дронова Параскева Вавиловна
Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников
Рождение ребёнка
23.10.1869 ст.
Сын: Трофимов Авраамий Вавилович
Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Дочь: Трофимова Фёкла Вавиловна
Отец ребёнка: Трофимов Вавила Андронников
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно