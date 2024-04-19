Игнатова (Литовченко) Марина Харитоновна
Место рожденияс. Сушки, Гельмязовский район, Полтавская область, Украина
Дата рождения16.02.1911
Дата смерти22.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Игнатов Иван Ферапонтович
Образование
1921
Образовательное учреждение: Сельская школа
Работа или профессия
1924
Домработница | Место работы: частные лица | Должность: Домработница
Место жительства
1931
Москва, Русаковское ш., д.1, кв.1 | домработница у директора Арх... треста Харитонова Василия Ивановича
Место жительства
1933
Москва, ул. Горького, д.15, кв.1 | Домработница у врача Фингельштейна Давида Израилевича
Место жительства
1935
Москва, Серебряный бор, дача №131, дом отдыха ЦК КПСС, | Подавальщица
Место жительства
1938
Москва, Химки, дер. Куркино, дом отдыха «Нагорное» ЦК КПСС, Подавальщица
Работа или профессия
1941
Пом. аппаратчика | Место работы: Завод №759 | Должность: Пом. аппаратчика
Бракосочетание
Около 1941
Работа или профессия
1943
Пом. повара | Место работы: Высшая Партшкола при ЦК КПСС | Должность: Пом. повара | Освобожена в марте 1944 по собственному желанию в связи с рождением ребёнка
Рождение ребёнка
16.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Иван Ферапонтович
Смерть
22.02.1973
Причина смерти: Рак прямой кишки с метастазами в печень