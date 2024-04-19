Игнатова (Литовченко) Марина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Литовченко) Марина Харитоновна

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Место рождения

с. Сушки, Гельмязовский район, Полтавская область, Украина

Дата рождения

16.02.1911

Дата смерти

22.02.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Игнатов Иван Ферапонтович

Образование
1921
Образовательное учреждение: Сельская школа
Работа или профессия
1924
Домработница | Место работы: частные лица | Должность: Домработница
Место жительства
1931
Москва, Русаковское ш., д.1, кв.1 | домработница у директора Арх... треста Харитонова Василия Ивановича
Место жительства
1933
Москва, ул. Горького, д.15, кв.1 | Домработница у врача Фингельштейна Давида Израилевича
Место жительства
1935
Москва, Серебряный бор, дача №131, дом отдыха ЦК КПСС, | Подавальщица
Место жительства
1938
Москва, Химки, дер. Куркино, дом отдыха «Нагорное» ЦК КПСС, Подавальщица
Работа или профессия
1941
Пом. аппаратчика | Место работы: Завод №759 | Должность: Пом. аппаратчика
Бракосочетание
Около 1941

Муж: Игнатов Иван Ферапонтович

Работа или профессия
1943
Пом. повара | Место работы: Высшая Партшкола при ЦК КПСС | Должность: Пом. повара | Освобожена в марте 1944 по собственному желанию в связи с рождением ребёнка
Рождение ребёнка
16.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Иван Ферапонтович

Смерть
22.02.1973
Причина смерти: Рак прямой кишки с метастазами в печень

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