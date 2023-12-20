Орлов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1900
Дата смерти11.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1928
Сын: Орлов Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Орлова (Памфилова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1932
Сын: Орлов Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Орлова (Памфилова) Нина Ивановна
Смерть
11.05.1942