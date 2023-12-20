Орлов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1900

Дата смерти

11.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900

Отец: Орлов (Фонштейн) Михаил Степанович

Мать: Орлова (Киселева) Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Памфилова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1928

Сын: Орлов Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Орлова (Памфилова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1932

Сын: Орлов Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Орлова (Памфилова) Нина Ивановна

Смерть
11.05.1942

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