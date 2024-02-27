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Игнатенко Татьяна Александровна
Игнатенко Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
Игнатенко Александр Степанович
1929 г.р.
Мать
Игнатенко (Коновалова) Вера Степановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вк
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Игнатенко Александр Степанович
Мать:
Игнатенко Вера Степановна
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