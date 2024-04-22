Васильева (Вяткина) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Вяткина) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Вяткино, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяткино, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
07.06.1913 ст.

Муж: Васильев Спиридон Гаврилович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 23 о бракосочетании 7 июня 1913 года крестьянина с. Верх-Чиковского Спиридона Гавриловича Васильева, 18 лет и проживающей в том же селе Пермской губернии, Шадринского уезда, Усть-Араской воло... Показать все
Смерть
Неизвестно
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