Васильева (Вяткина) Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Бракосочетание
07.06.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 23 о бракосочетании 7 июня 1913 года крестьянина с. Верх-Чиковского Спиридона Гавриловича Васильева, 18 лет и проживающей в том же селе Пермской губернии, Шадринского уезда, Усть-Араской воло... Показать все
Смерть
Неизвестно