Плодистый Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Плодистый Дионисий Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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