Плодистый Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Плодистый Дионисий Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно