(Белова) Пелагея Федотова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Белов Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1908
По жених: с. Меньшие Можары Дмитрий Миронов Орешкин и Григорий Федотов Белов. По невест: с. Меньшие Можары Георгий Иванов Цыбизов и Никонор Антонов Артюхин
Рождение ребёнка
27.12.1909
Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов
Смерть
Неизвестно