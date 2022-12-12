(Белова) Пелагея Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Пелагея Федотова

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Белов Федот

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Цыбезов Павел Михайлов

По жених: с. Меньшие Можары Дмитрий Миронов Орешкин и Григорий Федотов Белов. По невест: с. Меньшие Можары Георгий Иванов Цыбизов и Никонор Антонов Артюхин
Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Цыбезов Василий Павлов

Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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