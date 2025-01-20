Постовалов Алексей 13.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Алексей

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 13.03.1928, Ершовка, Россия

умер 12.04.2000, Омская область р.п. Муромцево

Отец
Постовалов Павел ФирсовичПосле 1897 г.р.
Мать
Постовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Супруги
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: Постовалов Павел Фирсович

Мать: Постовалова Таисия Васильевна

Ершовка, Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Образование
Неизвестно
Омск

Курсы шоферов

Работа или профессия
Неизвестно

шофёр

Военная служба
10.04.1949

Бракосочетание
07.10.1958

Жена: Постовалова (Иванова) Зинаида

г.Омск

барак ул.Рабочая 29 - 20 на 16 кв.м

Смерть
12.04.2000
Омская область р.п. Муромцево

Похороны
Неизвестно
Омская область р.п. Муромцево

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