Постовалов Алексей
мужской, родился 13.03.1928, Ершовка, Россия
умер 12.04.2000, Омская область р.п. Муромцево
ОтецПостовалов Павел ФирсовичПосле 1897 г.р.
МатьПостовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Супруги
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Ершовка, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Образование
Неизвестно
Омск
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
10.04.1949
Бракосочетание
07.10.1958
г.Омск
Смерть
12.04.2000
Омская область р.п. Муромцево
Похороны
Неизвестно
Омская область р.п. Муромцево