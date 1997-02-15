Николаев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1993

Сын: Слепнев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1993

Сын: Слепнев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
15.02.1997

Отец: Николаев Сергей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Наталья Алексеевна

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