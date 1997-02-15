Николаев Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1993
Сын: Слепнев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1993
Сын: Слепнев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
15.02.1997
Отец: Николаев Сергей Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно