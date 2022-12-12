Пастухов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1927

Дата смерти

25.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1951

Дочь: Пастухова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1957

Сын: Пастухоа Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова Зинаида Павловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
25.11.1991
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