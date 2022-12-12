Пастухов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1927
Дата смерти25.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1951
Дочь: Пастухова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1957
Мать ребёнка: Пастухова Зинаида Павловна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
25.11.1991