Габдеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Муж: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Янгалычева (Габдеева) Амина
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Габдеев Миргалим Саитгараевич
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1909
Сын: Габдеев Баян
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Павлова (Габдеева) Рабига
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей
Смерть
1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно