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Хорошхин Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошхин (Неизвестно) Марфа Варфоломеевна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
04.04.1901

Сын: Хорошхин Макей Евдокимович

Мать ребёнка: Хорошхин (Неизвестно) Марфа Варфоломеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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