Тягичев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Тягичева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1990