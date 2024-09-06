Тягичев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягичев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Тягичева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Смерть
1990

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