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Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Болдырев Николай Сергеевич

Мать: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Николаев Василий Петрович

Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Николаев Михаил Петрович

Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Рождение ребёнка
16.08.1901

Сын: Николаев Андрей Петрович

Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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