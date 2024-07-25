Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Николаев Василий Петрович
Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.09.1898
Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Мать ребёнка: (Николаева) Настасья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно