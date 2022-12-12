Калужинова (Звягина) Ирина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова (Звягина) Ирина Марковна

Калужинова (Звягина) Ирина Марковна

avatar

Место рождения

Жадино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Жадино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1903 ст.

Дочь: Калужинова Пелагея

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Дочь: Калужинова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.

Сын: Калужинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.

Сын: Калужинов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.09.1914 ст.

Дочь: Калужинова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.

Дочь: Калужинова Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close