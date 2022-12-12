Калужинова (Звягина) Ирина Марковна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1903 ст.
Дочь: Калужинова Пелагея
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Дочь: Калужинова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.
Сын: Калужинов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.
Сын: Калужинов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
20.09.1914 ст.
Дочь: Калужинова Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.
Дочь: Калужинова Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Калужинов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно