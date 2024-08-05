Третьякова (Смирнова) Анна Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Смирнова) Анна Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Холуева (Третьякова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Третьяков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Третьяков (Смирнов) Алексей Павлович

Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Смерть
После 1916

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