Третьякова (Смирнова) Анна Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Холуева (Третьякова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Третьяков (Смирнов) Алексей Павлович
Отец ребёнка: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич
Смерть
После 1916