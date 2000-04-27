Прохорова (Волкова) Антонина Захаровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1916
Дата смерти27.04.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916
Отец: Волков Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1949
Дочь: Касьянова Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Прохоров Валентин Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1953
Дочь: Прохорова Александра Валентиновна
Отец ребёнка: Прохоров Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2000