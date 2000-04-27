Прохорова (Волкова) Антонина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Волкова) Антонина Захаровна

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Место рождения

Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.04.1916

Дата смерти

27.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916

Отец: Волков Захар

Мать: не указана

Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.04.1949

Дочь: Касьянова Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Прохоров Валентин Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: Прохорова Александра Валентиновна

Отец ребёнка: Прохоров Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Валентин Иванович

Смерть
27.04.2000
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