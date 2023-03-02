Фомин Виктор Иванович
Место рожденияСело Островное, Мишкинский район
Дата рождения01.10.1931
Дата смерти09.09.1985
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931
Отец: Фомин Иван Федорович
Мать: Фомина Пелагея Петровна
Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Рамус Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Фомина Клавдия Петровна
Петрозаводск, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Клавдия Петровна
Смерть
09.09.1985