Фомин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Виктор Иванович

Место рождения

Село Островное, Мишкинский район

Дата рождения

01.10.1931

Дата смерти

09.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931

Отец: Фомин Иван Федорович

Мать: Фомина Пелагея Петровна

Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Рамус Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Фомина Клавдия Петровна

Петрозаводск, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Клавдия Петровна

Смерть
09.09.1985
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