Левкин Прокофий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Петр Васильев
Мать: Анна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкина Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
С 1872 по 1876
Сын: Левкин Гавриил Прокофьевич
Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна
Смерть
Неизвестно