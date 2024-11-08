Левкин Прокофий Петрович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левкин Прокофий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Петр Васильев

Мать: Анна Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёвкина Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкина Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёвкина Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
С 1872 по 1876

Сын: Левкин Гавриил Прокофьевич

Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Лёвкина Матрёна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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