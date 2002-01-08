Романов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1940

Дата смерти

08.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940

Отец: Романов Михаил

Мать: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Антонина Васильевна

Смерть
08.01.2002
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