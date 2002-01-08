Романов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1940
Дата смерти08.01.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940
Отец: Романов Михаил
Мать: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Антонина Васильевна
Смерть
08.01.2002