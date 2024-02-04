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Тихомиров Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1852 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1852 ст.

Отец: Тихомиров Александр Матвеевич

Мать: Пастухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Александр Иванович

Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Котц Маргарита Марквардтовна

Смерть
1928

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