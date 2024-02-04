Тихомиров Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1852 ст.
Дата смерти1928
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1852 ст.
Отец: Тихомиров Александр Матвеевич
Мать: Пастухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Сергей Иванович
Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Иванович
Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Фон Котц Маргарита Марквардтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928