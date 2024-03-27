Куперман Соломон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Куперман Моисей
Мать: Куперман Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куперман Моисей
Мать ребёнка: Куперман Миня
БМАССР, Байкало-Кударинский р-н, Инкинский с/с, с. Шерашово
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Перфильева Федосья
Мать ребёнка: Куперман Миня
Бурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово
Рождение ребёнка
1927
Сын: Куперман Илья
Мать ребёнка: Куперман Миня
Бурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куперман Миня
Упоминание
Неизвестно
В годы ВОВ был председателем колхоза
Смерть
1947
Покончил жизнь самоубийством.