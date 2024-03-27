Куперман Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куперман Соломон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Куперман Моисей

Мать: Куперман Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куперман Моисей

Мать ребёнка: Куперман Миня

БМАССР, Байкало-Кударинский р-н, Инкинский с/с, с. Шерашово
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Перфильева Федосья

Мать ребёнка: Куперман Миня

Бурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово
Рождение ребёнка
1927

Сын: Куперман Илья

Мать ребёнка: Куперман Миня

Бурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куперман Миня

Упоминание
Неизвестно
В годы ВОВ был председателем колхоза
Смерть
1947
Покончил жизнь самоубийством.
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