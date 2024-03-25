Литвина Фрайдель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Фрайдель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Литвин Кушель Йоссель

Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Литвин Вульф Йоселевич

Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Рождение ребёнка
1813

Сын: Литвин Соломон Йоссель

Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Литвин Залман Йоссель

Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Литвин Мейер Йосселевич

Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович

Смерть
Неизвестно
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