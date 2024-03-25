Литвина Фрайдель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович
Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Литвин Йоссель Давидович
Смерть
Неизвестно