Рублёва Фетинья Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Садырева Мария Петровна
Отец ребёнка: Рублёв Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублёв Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Рублёв Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рублёв Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно