Рублёва Фетинья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Фетинья Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Садырева Мария Петровна

Отец ребёнка: Рублёв Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Рублёв Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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