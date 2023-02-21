Ситников Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Ситников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Ступниково, Кадыйский муниципальный район, Костромская область