Ситников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Ситников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Ступниково, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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