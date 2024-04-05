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(Шандорина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шандорин Николай Михайлович

Мать: Шандорина (Фокеева) Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Всеволод

Рождение ребёнка
08.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Всеволод

Рождение ребёнка
08.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Всеволод

Смерть
Неизвестно

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