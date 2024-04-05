(Шандорина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Всеволод
Рождение ребёнка
08.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Всеволод
Рождение ребёнка
08.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Всеволод
Смерть
Неизвестно