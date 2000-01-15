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(Семенцова) Ксения Дмитриевна
(Семенцова) Ксения Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2000
Пол
Женский
Отец
Семенцов Дмитрий Алексеевич
1975 г.р.
Мать
Кандаурова (Семенцова) Елена Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2000
Отец:
Семенцов Дмитрий Алексеевич
Мать:
Кандаурова Елена Викторовна
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