Желнина Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1868
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Желнин Степан Иванов
Рождение ребёнка
28.11.1870
Сын: Желнин Яков Степанов
Отец ребёнка: Желнин Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желнин Степан Иванов
Смерть
Неизвестно