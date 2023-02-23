Желнина Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина Васса Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1868

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Желнин Степан Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1870

Сын: Желнин Яков Степанов

Отец ребёнка: Желнин Степан Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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