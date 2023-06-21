Губский Порфирий Мартинович
Место рождения41857 Tuchne, Sumy Oblast Ukraine
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1870
Сын: Губский Стефан Порфирьевич
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна
Рождение ребёнка
10.11.1872
Дочь: (Губская) Иулиания Порфирьевна
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна
Рождение ребёнка
22.02.1881
Сын: Губский Порфирий Порфирьевич
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна
Рождение ребёнка
13.05.1883
Сын: Губский Феодор Порфирьевич
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Губский Никита Профирьевич
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна
Рождение ребёнка
16.10.1891
Дочь: (Губская) Параскева Порфирьевна
Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна