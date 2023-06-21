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Губский Порфирий Мартинович

Место рождения

41857 Tuchne, Sumy Oblast Ukraine

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Губский Стефан Порфирьевич

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

Рождение ребёнка
10.11.1872

Дочь: (Губская) Иулиания Порфирьевна

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

Рождение ребёнка
22.02.1881

Сын: Губский Порфирий Порфирьевич

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

Рождение ребёнка
13.05.1883

Сын: Губский Феодор Порфирьевич

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Губский Никита Профирьевич

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: (Губская) Параскева Порфирьевна

Мать ребёнка: Губская (Черняк) Евдокия Евстафиевна

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