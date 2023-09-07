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Втюрин Даниил Вячеславович
Втюрин Даниил Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Втюрин Вячеслав
Мать
Втюрина (Скворцова) Надежда Владимировна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Втюрин Вячеслав
Мать:
Втюрина Надежда Владимировна
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