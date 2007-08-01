Мягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна

Мягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жданов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Солопова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Середа Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Семен Тихонович

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close