(Ларионова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ларионов Абрам
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Сергей
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Петрова) Анфиса
Отец ребёнка: Петров Сергей
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петров Мефодий
Отец ребёнка: Петров Сергей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Петрова) Мария
Отец ребёнка: Петров Сергей
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Петрова) Федоссия
Отец ребёнка: Петров Сергей
Рождение ребёнка
06.03.1913
Сын: Петров Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей
Смерть
1913