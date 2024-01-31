(Ларионова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ларионова) Варвара

(Ларионова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ларионов Абрам

Мать: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Сергей

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Петрова) Анфиса

Отец ребёнка: Петров Сергей

Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Мефодий

Отец ребёнка: Петров Сергей

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Петрова) Мария

Отец ребёнка: Петров Сергей

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Петрова) Федоссия

Отец ребёнка: Петров Сергей

Рождение ребёнка
06.03.1913

Сын: Петров Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей

Смерть
1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.