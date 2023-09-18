Ивченко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1961

Сын: Ивченко Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивченко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1967

Сын: Ивченко Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивченко Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Надежда Ивановна

Смерть
23.02.1985
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