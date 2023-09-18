Ивченко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти23.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1961
Сын: Ивченко Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Ивченко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1967
Сын: Ивченко Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Ивченко Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Надежда Ивановна
Смерть
23.02.1985