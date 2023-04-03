Самочкина (Зоткина) Нина Федоровна
Место рожденияБояровка, Тамбовской волости
Дата рождения10.02.1899
Дата смерти11.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1899
Отец: Зоткин Федор Никитич
Рождение ребёнка
09.07.1923
Дочь: (Самочкина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
20.02.1925
Дочь: (Самочкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
07.02.1928
Дочь: (Самочкина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Самочкин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Самочкин Виктор
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Самочкина) Александра
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Самочкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
26.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич
Смерть
11.11.1976