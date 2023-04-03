Самочкина (Зоткина) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкина (Зоткина) Нина Федоровна

Место рождения

Бояровка, Тамбовской волости

Дата рождения

10.02.1899

Дата смерти

11.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1899

Отец: Зоткин Федор Никитич

Мать: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
09.07.1923

Дочь: (Самочкина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
20.02.1925

Дочь: (Самочкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
07.02.1928

Дочь: (Самочкина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Самочкин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Самочкин Виктор

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Самочкина) Александра

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Самочкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
26.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Михаил Никитич

Смерть
11.11.1976

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